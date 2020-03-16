Москва, , 14:39 — REGNUM В Госдуме опасаются, что реакцией Центробанка на снижение ставки ФРС США станет повышение ключевой ставки, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

«Я боюсь, что Центральный банк не то что не будет снижать ключевую ставку, но это удобный повод для Центробанка её повысить. Наш Центробанк склонен скорее повышать ключевую ставку, чем понижать её. Это удобный повод, хотя для экономики это будет очень плохо», — заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Парламентарий в принципе не ожидает в ближайшее время понижения ключевой ставки.

«Я снижения ставок Центробанком последнее время не жду, очень опасаюсь, что в ситуации волатильности на рынках он будет увеличивать ключевую ставку, что негативно скажется на экономике», — рассуждает парламентарий.

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1−1,25% до 0−0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора

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