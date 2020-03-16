Москва, , 14:33 — REGNUM Доклад председателя правления ВТБ Андрея Костина об итогах работы в минувшем году заслушает 16 марта президент России Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Костин сделает традиционный доклад президенту о состоянии дел по итогам 2019 года. Кроме того, глава ВТБ расскажет главе государства о текущей ситуации с учётом «волнений на международных и отечественных рынках».

В графике президента 16 марта значится ряд внутренних совещаний и встреч. Путин предстоит провести также несколько международных телефонных разговоров, добавил Песков.

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