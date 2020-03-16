Тюмень, , 14:28 — REGNUM В России ставки по ипотеке в ближайшее время могут вырасти на 1−1,5%. Несколько банков уже повысили ставки по кредитам на жильё. Дальнейший их рост будут зависеть не только от ключевой ставки Центробанка, экономической ситуации в стране, но и от решения по сдерживанию ипотечных ставок, которое могут принять на федеральном уровне, не исключают эксперты федеральной компании недвижимости «Этажи».

По информации пресс-службы «Этажей», с 10 марта 2020 года количество обращений за консультациями по ипотеке выросло на 41%. Такого бума не было даже при прошлом рекордном для России снижении ипотечной ставки, отмечают аналитики компании.

«Люди хотят не просто оформить ипотеку, а сделать это в самые кратчайшие сроки. Поэтому срок одобрения заявок — это один из ключевых параметров при выборе банка. И при прочих равных условиях, предпочтение отдаётся банкам, готовым проверить и согласовать заявку в течение 1−3 дней», — сообщил директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Потенциальные покупатели сейчас запрашивают максимально возможный размер ипотечного кредита, чтобы не ограничивать себя в выборе объектов недвижимости, говорят аналитики. А поскольку корректировка ипотечных ставок может произойти в любой момент, то и сделки по одобренным заявкам стали проходить максимально оперативно.

«Участились случаи, когда клиенты оформляют задаток по квартире в день одобрения ипотеки, чтобы как можно скорее согласовать объект с банком, подписать кредитный договор и зафиксировать процентные ставки», — добавляет Хусаинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России крупные финансово-кредитные организации стали поднимать ставки по ипотеке на фоне экономической ситуации, вызванной падением цен на нефть и ослаблением рубля. Ипотечные кредиты уже подорожали в двух российских банках — в «Юникредит банке» и «Транскапиталбанке».