Москва, , 14:28 — REGNUM Автоматическое начисление пенсий — это современная система перехода на цифровые технологии. Но есть плюсы и минусы такого подхода, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя предложение автоматически рассчитывать размер пенсионных накоплений.

«Конечно, с одной стороны, это некоторые упрощения для граждан — нет необходимости посещать Пенсионный фонд РФ (ПФР) для подачи заявления. Процесс будет происходить автоматически. Это должно способствовать сокращению численности работников ПФР, что является также положительным моментом для экономии финансовых средств пенсионного фонда.

С другой стороны, как правило, большинству граждан все равно непонятно, почему у него именно такая пенсия, все ли учли при расчете, другие нюансы, по которым они будут обращаться в Пенсионный фонд. В будущем, когда система с пенсионными баллами будет более прозрачная, такие частые визиты граждан должны сократиться.

Также в проекте предполагается, что рассылка будущим пенсионерам должна быть через госуслуги заблаговременно, и таким образом, граждане могут заранее ознакомиться и проверить правильность начисления.

А зная свою будущую пенсию за 5−10 лет, смогут определить для себя траекторию своего финансового обеспечения в будущем. И может это в большей степени кого-то сподвигнет делать накопления, заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, требовать белую заработную плату, то есть быть более ответственным за свое финансовое будущее.

Но в то же время, есть некоторые опасения, что полный переход на цифровые технологии усложнит решение нестандартных вопросов для граждан, у которых могут быть сложные ситуации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруда РФ готовит законопроект об автоматическом расчете размера пенсионных накоплений и начале их выплаты по достижении пенсионного возраста без требуемого ранее заявления.