Москва, , 14:26 — REGNUM В настоящее время существует опасность кризиса международных отношений, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 16 марта сенатор заявил на пресс-конференции.

«Не мы были организаторами этого кризиса, — отметил Джабаров. — Вы же помните, как с 2014 года стали обрываться экономические и финансовые связи. Политика санкций, активно использовавшаяся нашими партнёрами, привела к искажению экономики. Когда политика вмешивается в экономические связи, когда правительство регулирует рынки, практически ничего хорошего из этого не получается. США занимались недобросовестной конкуренцией. Они заставляли весь мир и в частности Европу покупать свои дорогие сланцевые газ и нефть, вынуждая отказываться от российского газа. Либо вмешивались в строительство «Северного потока — 2».

Такие недобросовестные шаги, как отметил Джабаров, привели к тому, что возник дисбаланс в международных отношениях, что не могло не отразиться на экономике.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой же пресс-конференции первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что кризис ударит по открытой экономике РФ.