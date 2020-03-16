Москва, 16 марта 2020, 14:26 — REGNUM В настоящее время существует опасность кризиса международных отношений, считает первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 16 марта сенатор заявил на пресс-конференции.
Такие недобросовестные шаги, как отметил Джабаров, привели к тому, что возник дисбаланс в международных отношениях, что не могло не отразиться на экономике.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой же пресс-конференции первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что кризис ударит по открытой экономике РФ.