Сеул, , 14:28 — REGNUM Центральный банк Южной Кореи понизил учётную ставку на 0,5%, до 0,75%, чтобы предотвратить неблагоприятные экономические последствия, вызванные коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, данное решение было принято 16 марта на внеочередном заседании совета по денежно-кредитной политике после того, как Федеральная резервная система США сбросила ключевую ставку почти до нуля.

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Ранее июле и октябре прошлого года Банк Кореи понижал учётную ставку на 0,25%, а в ноябре 2019 года, январе и феврале текущего года — заморозил ее на уровне 1,25%.

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