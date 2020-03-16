Москва, , 14:24 — REGNUM Российское руководство полагает, что ситуация на рынке нефти прогнозируемая. Об этом сообщил 16 марта журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обстановка на рынке энергоносителей поддаётся прогнозу. В Кремле тщательно наблюдают за тенденциями в сфере торговли нефтью, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, нефть марки Brent днём 16 марта подешевела до отметки $31 за баррель впервые с 12 февраля 2016 года.

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