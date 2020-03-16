Биробиджан, 16 марта 2020, 14:03 — REGNUM Вопрос о выделении средств региону решался на заседании Правительства РФ при участии главы региона Ростислава Гольдштейна, сообщает официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области.
Деньги будут направлены для погашения кредиторской задолженности и обеспечение социальных расходов. Распоряжение о выделении средств в размере более 1, 13 млрд. рублей будет подписано в ближайшее время.
Поддержка Правительства РФ направлена на сбалансированность регионального бюджета и является результатом взаимодействия главы региона Ростислава Гольдштейна с федеральными органами власти.
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