Биробиджан, , 14:03 — REGNUM Вопрос о выделении средств региону решался на заседании Правительства РФ при участии главы региона Ростислава Гольдштейна, сообщает официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области.

Деньги будут направлены для погашения кредиторской задолженности и обеспечение социальных расходов. Распоряжение о выделении средств в размере более 1, 13 млрд. рублей будет подписано в ближайшее время.

Поддержка Правительства РФ направлена на сбалансированность регионального бюджета и является результатом взаимодействия главы региона Ростислава Гольдштейна с федеральными органами власти.

«Выделенные из федерального бюджета средства помогут нам снять ряд долговых обязательств и обеспечить жителям Еврейской автономной области своевременные социальные выплаты в установленных законом размерах. Работа по сбалансированию бюджета региона будет продолжена», — сказал Ростислав Гольдштейн.

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