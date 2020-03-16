Москва, , 14:01 — REGNUM Когда речь идёт о том, как уже наступивший мировой кризис ударит по открытой экономике РФ, следует учитывать два основных фактора: положительный и отрицательный. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 16 марта на пресс-конференции заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

«Первый фактор, который, к сожалению, никто не списывал, это то, что Россия глубоко погружена в международные экономические связи, — сказал Калашников. — И, конечно же, этот кризис не мог не сказаться на очень открытой экономике России. То есть для России, безусловно, будут негативные последствия. Но есть и положительный фактор. Он заключается в том, что Россия в течение длительного периода своей истории находилась в определённой изоляции и имеет определённый опыт и возможности. Большая самообеспечивающая себя страна. Она может существовать как отдельный экономический континент, находясь в определённой самоизоляции. Это внушает определённый оптимизм. Это положительный фактор, который позволит нам пережить международный экономический кризис».

Однако самый главный вопрос, как полагает Калашников, — кто останется самым конкурентоспособным после кризиса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на этой же пресс-конференции Калашников констатировал, что мировой экономический кризис уже начался.