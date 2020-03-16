Новосибирск, , 13:58 — REGNUM ва

Концепт основных прав и свобод человека, закрепившись в повестке международных отношений с 1948 года после знаменитой Декларации ООН, к нашему времени превратился в особенное направление внешней политики, прежде всего, западных государств. Отметил заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов, комментируя опубликованный Китаем доклад о нарушениях прав человека в США в 2019 году.

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Денис Борисов «В условиях холодной войны идеалы для развития всего человеческого сообщества, заложенные в концепции основных прав и свобод, были подхвачены странами капиталистического блока и стали использоваться как основание для высокомерной критики развивающихся стран социалистического блока и третьего мира. Страны капиталистического ядра, пользуясь изначальными более высокими позициями в социально-экономическом развитии, приватизировали идею соблюдения основных прав и свобод человека, включив её в дискурс «запад-восток», «цивилизация-варварство», «демократия-деспотия». К началу нового тысячелетия концепция основных прав и свобод человека во внешней политике Запада обрела два основных направления: «открывашка» для концепции государственного суверенитета, когда нужно было обосновать военное вмешательство во внутренние дела неугодных государств; и морализаторский тычок для обоснования политического и санкционного давления против стран, против которых силовое вмешательство не представлялось возможным. Однако по мере развития незападных стран и выравнивания их уровня социально-экономического развития до сопоставимого с «хрестоматийными цивилизованными странами», Запад начал терять моральный авторитет как оплот соблюдения основных прав и свобод человека. Последствия мирового экономического кризиса 2008 года, после которого социально-экономические проблемы поразили и западные общества: ускорение роста неравенства, обострение проблем общественной доступности качественного образования и здравоохранения и другое — всё это только укрепило непринятие западной критики прав человека среди остального мирового сообщества. И наконец, жесткая реакция властей в Северной Америке и Европе на различные акции гражданского протеста или антигуманная политика стран Запада в сфере миграции или злоупотребления при реализации антитеррористической практики в отношений граждан других стран и многое другое полностью выбило хоть какие-то притязания стран Запада на лидерство в области обеспечения прав человека. В настоящее время нет авторитетов и эталонов в области соблюдения основных прав и свобод человека между странами, а национальные доклады о соблюдении прав человека превратились в особый дипломатический жанр между внешнеполитическими ведомствами крупнейших стран мира, который можно сравнить с соревнованием спортивных пощёчин. 2020 год не стал исключением. 11 марта 2020 года Госдеп США опубликовал свой ежегодный доклад по итогам 2019 года, где «смачно» прошелся по китайским Гонконгу, Синьцзяню и Тибету. 15 марта 2020 года Госсовет КНР не остался в долгу и выпустил свою версию доклада о правах человека в США в ушедшем году, указав на плохую и ухудшающуюся остановку на Североамериканском континенте. Кстати отметить, что МИД РФ выпустил доклад «О ситуации с правами человека в отдельных странах» раньше всех — 02 февраля 2020 года. И только Доклады Совета ООН по правам человека ежегодно статично фиксируют, что ситуация с соблюдением основных прав и свобод человека ухудшается повсеместно».

Как сообщало ИА REGNUM, доклад Китая констатирует, что ситуация в указанной сфере в 2019 году оставалась неблагоприятной и постоянно ухудшалась.