Сеул, , 13:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено предоставить медицинским учреждениям, испытывающим трудности из-за распространения коронавируса нового типа, финансовую помощь в размере 700 млн вон (~$570 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, данное решение было принято на заседании правительства, состоявшегося 16 марта под председательством премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Известно, что данные средства будут выделены как компенсации расходов на борьбу с коронавирусом, поскольку многие медицинские учреждения понесли убытки, прекратив приём пациентов с другими заболеваниями и закрыв отделения неотложной помощи.

Отмечается, что в первую очередь компенсацию получат учреждения города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто.

Медицинские учреждения смогут также получить льготные кредиты.