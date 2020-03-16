Минск, , 13:13 — REGNUM Нефть из Азербайджана уже в ближайшие несколько дней поступит в Белоруссию. Как сообщил 16 марта пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, в прошедшие выходные началась прокачка нефти по трубопроводу Одесса — Броды.

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«В ближайшее время, ориентировочно понедельник-вторник, нефть начнёт поступать в трубопровод Броды — Мозырь на Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — приводит ТАСС слова Тищенко.

Представитель концерна также добавил, что 15 марта в порт Одессы прибыл второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана. А 17 марта в порт литовской Клайпеды ожидается прибытие ещё одного танкера нефти, приобретённого белорусской стороной у трейдеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года при отсутствии контрактов между Минском и Москвой крупные российские компании прекратили отгрузку нефти для белорусских НПЗ. Постсоветская республика стала переплачивать за более дорогую нефть из Норвегии и Азербайджана, а также перекупленную российскую нефть с более дорогой доставкой танкерами через порт литовской Клайпеды с последующей доставкой в железнодорожных цистернах.

Ранее председатель белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявлял, что поставки азербайджанской нефти в Белоруссию будут ежегодно наращиваться. В 2020 году азербайджанская госкомпания SOCAR сможет поставить в Белоруссию до 1 млн т нефти.

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