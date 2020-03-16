Пекин, , 13:14 — REGNUM Продажи смартфонов iPhon в Китае значительно снизились из-за проблем, вызванных вспышкой коронавируса, но в соседней Индии продажи стремительно растут. Об этом 16 марта сообщает российское интернет-издание iXBT.

Издание сообщает, что согласно материалам иностранных СМИ, в Индии с начала года продажи смартфонов выросли на 55% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Наиболее популярными моделями стали iPhone 11 и iPhone XR.

В материале сообщается, что положительным образом на объемах продаж сказалось снижение цен на гаджеты из-за открытия в Индии фабрик Foxconn и Wistron, выпускающих смартфоны.

Ресурс приводит слова гендиректора Apple Тима Кука, который сообщил в конце февраля о планах по открытию в Индии первого флагманского магазина. Кук назвал Индию «беспрецедентной страной», в которой активная и разнообразная пользовательская база позволит лучше раскрыть рыночные возможности Apple.