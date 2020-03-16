Кострома, , 13:04 — REGNUM С 1 января 2020 года в России заработала программа сельской ипотеки. По ней можно оформить льготный ипотечный кредит на покупку или постройку жилья в сельских территориях. Заявленная процентная ставка по такому кредиту — 2,7−3%.

В Костромской области по программе сельской ипотеки приобрести или построить дом можно в 18 из 24 районов региона: Антроповском, Буйском, Вохомском, Галичском, Кадыйском, Кологривском, Костромском, Красносельском, Макарьевском, Мантуровском, Межевском, Нейском, Нерехтском, Октябрьском, Островском, Парфеньевском, Поназыревском и Пыщугском.

«Сельская ипотека является субсидируемым кредитом. Разница между рыночной ставкой банка и льготной ставкой компенсируется из федерального бюджета. Годовая ставка установлена Министерством сельского хозяйства до 3%. При этом при личном страховании ставка не превысит 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Для внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал», — рассказали ИА REGNUM в костромском отделении «Россельхозбанка».

По данным на 13 марта 2020 года, «Россельхозбанк» принял от костромичей 68 заявок на получение льготной сельской ипотеки, все они находятся на стадии согласования.

В программе может поучаствовать любой житель РФ в возрасте от 21 года до 75 лет. Как пояснили ИА REGNUM в региональном департаменте АПК, при расчете платежеспособности есть возможность учесть различные виды доходов, в том числе полученные от ведения личного подсобного хозяйства. Льготную ипотеку может оформить и городской житель, при условии, что жилье будет расположено на сельской территории.