Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» вернет пассажирам федеральной пассажирской компании деньги за «невозвратные» билеты, — сообщает «НТА-Приволжье». Такое решение компания-перевозчик приняла в связи с отменой массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции. Билеты можно сдать до 10 апреля.

Для тех, кто только вернулся из зараженных стран, срок возврата билета продлевается до снятия ограничений. Для подтверждения нужно будет предъявить в кассе справку из медучреждения.

Напомним, ВОЗ признала распространение Covid-19 пандемией. В связи с этим отменены многие массовые мероприятия, закрыт въезд в десятки стран. На 16 марта в мире зарегистрировано более 169,3 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией, 6512 тысяч человек умерло.