Нижний Новгород, 16 марта 2020, 13:02 — REGNUM Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД» вернет пассажирам федеральной пассажирской компании деньги за «невозвратные» билеты, — сообщает «НТА-Приволжье». Такое решение компания-перевозчик приняла в связи с отменой массовых мероприятий из-за коронавирусной инфекции. Билеты можно сдать до 10 апреля.
Для тех, кто только вернулся из зараженных стран, срок возврата билета продлевается до снятия ограничений. Для подтверждения нужно будет предъявить в кассе справку из медучреждения.
Напомним, ВОЗ признала распространение Covid-19 пандемией. В связи с этим отменены многие массовые мероприятия, закрыт въезд в десятки стран. На 16 марта в мире зарегистрировано более 169,3 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией, 6512 тысяч человек умерло.
В зону обслуживания Горьковской железной дороги входит 15 регионов России, в том числе Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Татария, Марий Эл, Башкирия, а также Московская, Владимирская, Нижегородская, Кировская, Свердловская, Вологодская, Рязанская, Ульяновская области и Пермский край.