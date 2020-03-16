Бишкек, , 12:59 — REGNUM Государственное регулирование цен на муку планирует установить правительство Киргизии. Об этом 16 марта заявил заместитель премьер-министра республики Эркин Асрандиев на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, сообщает издание 24.kg.

По его словам, соответствующее постановление правительства республики уже находится в работе. Асрандиев добавил, что на каждом КПП усилен контроль за ввозом и вывозом товаров.

Отметим, 14−15 марта в регионах Киргизии наблюдался спекулятивный рост цен на муку. По данному факту возбуждено два уголовных дела. Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев лично посетил торговые объекты.