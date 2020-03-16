Москва, , 12:58 — REGNUM Госдума может сделать бессрочной норму от отмене оплаты НДФЛ с выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, соответствующий поправку в Налоговый кодекс поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«У нас программа («Земский доктор» и «Земский учитель») в Налоговом кодексе по 31 декабря 2022 года. Поправкой я предлагаю этот срок снять и сделать освобождение от налога по программам бессрочным», — пояснил глава комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтени законопроект, предполагающий освобождение от НДФЛ выплат по этим программам.

Ещё одна поддержанная поправка предполагает освобождение сумм этих выплат от налога с 1 января 2020 года. Речь идёт о выплатах свыше 1 млн рублей. Сейчас от НДФЛ освобождены выплаты в размере до 1 млн рублей.