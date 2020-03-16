Москва, 16 марта 2020, 13:13 — REGNUM В Москве начала работать специальная горячая телефонная линия для предпринимателей. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
Главная цель горячей линии — помочь предпринимателям справиться с последствиями нестабильной экономической ситуации, вызванной распространением коронавируса. Обращаться за помощью могут представители малого и среднего бизнеса. Консультировать их будут профильные специалисты.
«Мы подберем необходимые каждому конкретному предпринимателю меры поддержки и оперативно разработаем новые, которые будут соответствовать запросам предпринимателей», — пообещал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.
Позвонить для консультаций можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а по пятницам — с 09:00 до 16:45. Телефон горячей линии:
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