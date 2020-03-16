Москва, , 12:44 — REGNUM Предполагаемый законопроект об автоматическом начисления пенсий будет коснется только страховой пенсии по инвалидности. Страховые пенсии по старости и по потере кормильца беззаявительный порядок не затронет, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник юридической службы «Единый центр защиты», юрист Артем Морозов, комментируя предложение автоматически рассчитывать размер пенсионных накоплений.

«Пока положения законопроекта окончательно не сформированы, говорить о таком порядке затруднительно. Однако уже сейчас можно прогнозировать, что он будет применяться посредством системы межведомственного взаимодействия (путем направления ПФР запросы в другие органы и архивные учреждения).

Ряд сведений на каждого работника уже содержится на лицевом счете застрахованного лица. На таком счете отражается информация о стаже, уплаченных страховых взносах, пенсионных балах.

Узнать ее возможно из сведений из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, которые можно получить в отделении ПФР или через портал «Госуслуги».

Информацию о назначении пенсии, скорее всего, граждане будут получать через названный портал, а также через письменное уведомление.

Среди минусов стоит особо отметить риск неполучения Пенсионным фондом РФ всех имеющихся сведений о гражданине, благодаря которым размер его пенсии может быть существенно выше. К примеру, на размер пенсии влияет среднемесячный размер заработной платы за любые 60 месяцев подряд или за период с 2000 по 2001 год.

Предположим, что из архива могут поступить одни сведения, а у гражданина имеются на руках другие. Нередко на практике «выпадают» периоды стажа, которые приходится устанавливать дополнительно, в том числе в судебном порядке.

При этом сведения, имеющиеся у гражданина, являются более выгодными, поскольку при их учете размер пенсии будет более высоким.

В таком случае выгоднее будет являться заявительный порядок назначения пенсии, при котором гражданин сможет заранее принести все имеющиеся документы, существенно влияющие на размер выплат», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруда готовится законопроект об автоматическом расчете размера пенсионных накоплений и начале их выплаты по достижении пенсионного возраста без требуемого ранее заявления.

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