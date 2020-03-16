Москва, , 12:40 — REGNUM В понедельник, 16 марта в Москве, в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялась церемония открытия полуфинала специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Соорганизаторами специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» выступают Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. В церемонии открытия полуфинала приняли участие: помощник президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко; заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев; ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Алевтина Черникова и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Помощник президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Андрей Фурсенко выступил перед участниками с приветственным словом. Он отметил, что все участники конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука», которые прошли в полуфинал, смогут найти применение своим силам, так как в этой сфере высока востребованность управленцев нового типа.

«Хочу сказать, что все вы находитесь у нас на учете. Вы высказали готовность заняться управлением в области образования и науки, очень непростой и востребованной вещью. Уже одно это для нас, для людей, которые этим уже занимаются, очень важно. Я думаю, что каждый из вас в той или иной степени точно будет востребован», — подчеркнул Андрей Фурсенко.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году по специализации «Наука» на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 22 272 заявки. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 15 марта, в полуфинал конкурса вышли 214 участников из 52 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 13 — ЮФО, 14 — УФО, 19 — СФО, 11 — СКФО, 20 — СЗФО, 30 — ПФО, а также 6 — ДФО.

«В этом году в «Лидерах России» в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации («Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии»), чтобы дать возможность управленцам из разных сфер показать себя. Запуск специализации «Наука» обусловлен стратегической задачей — сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Свыше половины участников полуфинала специализации «Наука» имеют ученые степени: 19 полуфиналистов являются докторами наук, а 114 — кандидатами наук. Кроме того, 46 участников имеют степень MBA, а 34 конкурсанта получили два и более высших образования. Впереди пять дней соревнований. Желаю вам всем успешного прохождения полуфинала и финала специализации. 18 марта будут определены 100 финалистов, из них 30 победителей специализации «Наука» мы объявим 20 марта, а 10 лучших участников попадут в суперфинал конкурса «Лидеры России». Удачи и пусть победят сильнейшие!», — обратился Алексей Комиссаров к полуфиналистам специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020».

Алексей Комиссаров уточнил, что больше всего на полуфинале специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» представителей таких сфер, как образование (52 конкурсанта), научные исследования и разработки (50 человек), государственная служба (17 человек), добыча полезных ископаемых и энергетика (9 участников).

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 25−34 лет (101 конкурсант), от 35−40 лет (70 человек), а также опытные участники в возрасте от 41 до 50 лет (43 полуфиналиста).

Среди участников полуфинала специализации «Наука» 178 мужчин (83%) и 36 — женщин (17%). 85 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 57 человек — более 10 лет. 114 участников руководят коллективом до 10 человек, 58 — от 11 до 50 человек, у 20 полуфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 15 — от 101 до 500 работников, а у двоих участников в подчинении более 1000 сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полуфинал специализации «Наука» состоится 16−17 марта. Конкурсанты за два дня должны будут продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал.

18 марта пройдут мастер-классы от ведущих экспертов страны. 100 победителей полуфинала 19 марта продемонстрируют свои лучшие лидерские качества и поборются в очных оценочных мероприятиях за победу в финале специализации.

20 марта будут объявлены 30 победителей специализации «Наука», 10 лучших их них поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России».

Победители специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» получат шанс занять управленческие позиции в системе образования и науки страны.

Наставниками для победителей станут члены Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций, ведущие российские ученые, представители бизнеса.