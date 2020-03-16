Чебоксары, , 12:39 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев считает, что в связи с коронавирусом на рынке медицинских масок искусственно создаётся дефицит и в результате формируются высокие цены на средства защиты. Он предложил использовать опыт других регионов в части использования местных производственных мощностей для производства масок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Данный вопрос был поднят сегодня, 16 марта, на планёрке в правительстве. Врио главы Чувашии констатировал, что «распространяется много информации, которая носит недостоверный», «фейковый» характер». По его словам, жители поднимают вопросы о нехватке в розничной продаже медицинских масок. И поручил профильным министерствам отработать с Минпромторгом России возможность дополнительных поставок медицинских масок в Чувашию.

В качестве примера решения проблемы был приведён опыт Пензенской области, где вопрос снят силами местных организаций. По примеру данного поволжского региона Олег Николаев предложил организовать выпуск медицинских масок на производственных мощностях Чувашской Республики.

«Надо исходить из того, что дефицит создается специально отдельными недобросовестными гражданами. Статистика показывает, что масок производится достаточное количество для потребителей России», — подчеркнул руководитель республики, напомнив, что ранее Россия ограничила экспорт масок за пределы страны.

«Но очевидно, что есть крупные игроки на этом рынке, которые создают искусственный дефицит. Потому что если сегодня мы попытаемся купить эти маски посредством дистанционной торговли или иными доступными средствами, — в принципе, масок достаточно, но совершенно другой ценовой категории. Это только дополняет тот факт, что на рынке — спекуляция», — полагает Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Пензенской области министр промышленности Михаил Торгашин провел встречу с руководителями швейных предприятий, предложив им заняться пошивом марлевых масок силами местных организаций. Уже тогда представители одного из предприятий заявили о готовности взяться за пошив при себестоимости изделия в 25 рублей за одну маску.

Отметим также, что накануне с инновационным предложением выступил глава минздрава Пензенской области Александр Никишин, предложив жителям самим шить ватно-марлевые маски. По его словам, которые цитировали местные СМИ, «каждый может себе пошить семислойную маску и два раза в день ее проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках».

Как сообщало ИА REGNUM, самая высокая в России цена на медицинские маски была зафиксирована в Мурманске. По данным федерального мониторинга, средняя цена на эти изделия составляет шесть рублей. Мурманск поставил своеобразный рекорд по ценам на маски, здесь они продаются по 50 рублей.