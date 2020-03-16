Уфа, , 12:36 — REGNUM Авиарейсы из Уфы в Вену и Гоа отменены. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

По сообщению пресс-служба ведомства, с 17 марта по 31 мая текущего года отменены рейсы Уфа — Вена — Уфа авиакомпании Utair. Отмечается, что авиаперевозчик вернет пассажирам полную стоимость билетов без удержаний.

Кроме этого, авиакомпания Azur Air отменила авиарейсы по маршруту Уфа — Гоа, которые должны были состояться 19 и 30 марта 2020 года. Кроме этого, отменены рейсы из Гоа в Уфу, запланированные на 30 марта и 9 апреля текущего года.

Рейс из Уфы в Гоа, запланированный на 21 марта и рейс Гоа — Уфа — Гоа на 1 апреля отменила также авиакомпания Royal Flight.

Авиаперевозчики просят по вопросам возврата туров обращаться по месту приобретения турпутевок или к туроператорам Coral Travel и ANEX Tour.

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