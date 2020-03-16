Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM В связи с возрождением скоростного речного флота, который в 2020 году должен увеличить как количество маршрутов, так и число пассажиров в Нижнем Новгороде могут построить новый речной вокзала на набережной Волги, — со ссылкой на заявление главы Приволжской транспортной прокуратуре Алексея Ворошилова, — сообщил NewsRoom24.ru.

Нынешнее здание речного вокзала в центре Нижнего Новгорода для этих целей пока не подходит — помещение занято офисами «Волжского пароходства». Если не удастся договориться об аренде части здания, потребуется построить новое на отрезке от площади Маркина и до катера «Герой».

В Нижнем предполагают запустить три новых маршрута: в Павлово, Дзержинск и Кстово. Планируется также наладить доставку пассажиров, следующих в аэропорт и из него. Часть рейсов должны обслуживать судна на подводных крыльях «Валдай 45Р».

Напомним, в 2019 году региональные власти организовали пилотные речные рейсы скоростных судов «Валдай» из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьево. Теперь «Валдай» станет частью мультимодального маршрута от Ярмарки до аэропорта Нижнего Новгорода. На этом направлении планируется задействовать несколько шаттлов от микрорайона «Юг.