Москва, , 12:24 — REGNUM Экспортная пошлина на нефть в России составит с 1 апреля $52 вместо $66,9 за тонну. Об этом говорится в опубликованном 16 марта сообщении Минфина РФ.

Министерство отмечает, что за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта текущего года нефть марки Urals в среднем стоила $47,274 за баррель, что соответствует $345,1 за тонну.

Пошлина на высоковязкую нефть понизится с $6,6 до $5,2. Для ряда месторождений льготная ставка пошлины на нефть останется на нулевом уровне.

Для светлых нефтепродуктов и масел пошлина снизится до $15,6 за тонну, для тёмных нефтопродуктов — до $52, для товарного бензина — до $15,6, для прямогонного (нафта) — до $28,6. Пошлина на сжиженный газ останется нулевой, на кокс понизится до $3,3 за тонну.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта экспортная пошлина на нефть была понижена на $11,6 — до $66,9 за тонну.

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