Сеул, , 11:46 — REGNUM В Южной Корее отменят таксы и сборы на международные авиарейсы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, из-за падения мировых цен на нефть в апреле текущего года топливные сборы на международные авиарейсы составят 0 вон.

Отмечается, что в стране вновь отменяют топливные сборы спустя тридцать один месяц.

Напомним, что в марте текущего года топливные сборы на международные рейсы южнокорейской компании Korean Air варьировались от 3600 вон (~$3) до 19 200 вон (~$16), в зависимости какое расстояние самолёт преодолеет из пункта А в пункт В (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливные сборы на внутренние рейсы также будут сокращены до 2200 вон (~$2).