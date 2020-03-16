Москва, , 11:42 — REGNUM Профилактические работы обусловили временную остановку газопровода «Сила Сибири», который подаёт газ на Дальний Восток и в Китай. Об этом 16 марта сообщает Управление информации Газпрома.

Работы начались на газопроводе в 05:00 мск 16 марта. Они продлятся до 1 апреля.

Даты профилактических работ Газпром согласовал с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Ранее стороны договорились о плановой профилактике оборудования и систем дважды в год, весной и осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск газопровода «Сила Сибири» состоялся в декабре 2019 года.

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