Москва, , 11:41 — REGNUM Открыть малый бизнес в ближайшие три года мечтает каждый пятый житель Москвы (22%), приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В Москве есть все возможности для создания бизнеса с нуля, уверены 45%. Чаще заняться предпринимательством хотят молодые люди до 25 лет и 25−34 лет — 42% и 38% соответственно.

Рассматривают возможность открытия бизнеса, но не определились со сроками 44%. Открыть бизнес в ближайшие 1−2 года намерены 24% москвичей.

В опросе 12−16 декабря 2019 года приняли участие 1200 жителей Москвы старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 52% жителей Москвы считают карьеру предпринимателя престижной, противоположного мнения придерживается 31%.

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