Тбилиси, , 11:40 — REGNUM

В условиях угрозы пандемии коронавируса в супермаркетах Тбилиси ежедневно все больше опустошаются полки супермаркетов. С первых дней появления в стране случаев коронавируса одно за другим исчезли все чистящие и моющие средства, которые содержали хотя бы малый намек на «антибактериальные свойства». Сегодня купить в Тбилиси какое-нибудь «антибактериальное средство» для мытья посуды или полов — занятие достаточно сложное. Нет в продаже и так называемых «антибактериальных» влажных салфеток. Еще несколько дней назад запасливые покупатели целыми упаковками скупали в магазинах эти средства. Одни — для себя, впрок, на всякий случай, другие — для перепродажи. Не секрет, что в супермаркетах, где цены на товары сравнительно доступные, «отовариваются», точнее «запасаются» многие владельцы мелких частных магазинов, которые в Грузии давно уже именуют «маркетами», а затем по завышенной цене сбывают их своим покупателям. Но даже в таких частных и мелких магазинах эти товары тоже исчезли.

Потом опустели полки с рыбными и мясными консервами. В супермаркетах в отведенных для них секциях остаются лишь считаные банки. Пополнять, как говорят консультанты, нечем, на складе товара тоже нет. Скупаются также крупы, сахар, кофе, чай, хотя пока их запасов в магазинах достаточно.

Несмотря на советы и призывы представителей минздрава и правительства, население все же поддалось панике. Очень многие носят медицинские маски, а некоторые «избранные» сумели раздобыть и «респираторы». Причем в аптечных сетях этой продукции давно уже нет. Как говорят владельцы и фармацевты, маски и респираторы население раскупило еще в первые дни пандемии. По непроверенной информации, большинство масок поступало из Китая, а нового завоза не было, и неизвестно, когда возобновятся какие-либо поставки из этой страны. Между тем дотошные жители находят пути добычи масок, переплачивая за них в 10−15 раз от их реальной стоимости.

Интересно, что нетронутыми или почти нетронутыми остаются в супермаркетах те полки и секции, где продаются товары и продукты из Китая. Судя по проставленным на упаковках и банках датам, многие товары и продукты были выпущены и завезены в Грузию уже после начала в этой стране эпидемии коронавируса. Покупателями этой продукции в основном являются проживающие в Грузии либо находящиеся здесь в краткосрочном путешествии граждане Китая. Туристы из этой страны продолжают прибывать в Грузию, несмотря на прекращение авиасообщения, добираясь окольными и транзитными путями. Видимо, в надежде спастись от вируса, поразившего значительную часть населения их родины. Во всяком случае, в этом нам призналась одна из китайских туристок, пояснив: «У вас здесь более безопасно».

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся на карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Грузия в рамках мер по предупреждению пандемии ограничила и приостановила сообщение вначале с Китаем и Южной Кореей, затем — с Ираном, позднее — с Италией, в конце прошлой недели те же меры приняла в отношении Испании, Германии, Австрии, Франции, Армении, Азербайджана, Турции, а с 16 марта приостановила автомобильное сообщение и с Россией.