Москва, , 11:28 — REGNUM Положительный результат санкций, введённых Западом против России, для меня очевиден, но я вижу его не столько в экономике, сколько в идеологической сфере, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 марта, комментируя высказывания президента России о санкциях.

«Санкции ускорили процесс «постановки всего на свои места», возвращения правильного понимания того, что такое Россия, что для нас Запад, что мы для него.

Да, в экономике мы несём определённые потери, но, во-первых, мы их компенсируем развитием нужных отраслей в рамках импортзамещения, и, во-вторых, страна и народ привыкают жить без запада, пусть и «через нехочу». Это важно и конкретно сегодня, и в широком историко-культурном плане.

Россия слишком привязалась к Западу в 1990-е — 2010 годы, это плохо. Сегодня остаётся только радоваться, что не все те планы слияния с Западом, которые тогда имелись, например, по безвизовому режиму поездок в страны Европейского союза, их авторам удалось осуществить.

В этой связи мне лично явно недостаёт ещё одного положительного результата западных санкций: вычищения из власти тех, кто наиболее рьяно ратовал в 2000-е годы за «стратегическое партнёрство» и сотрудничество с Западом, видел будущее нашей страны в стане глобалистов.

Сегодня большинство из них «перекрестились» в патриотов, в верных сторонников самостоятельной внешней политики. Надолго ли? Разве можно полагаться на этих людей в условиях нарастающего противостояния нашей страны с США и Европейским союзом? Уверен, что нет», — высказал своё мнение Михаил Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что Россия лишилась примерно $50 млрд из-за санкций, но смогла их компенсировать.

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