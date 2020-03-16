Москва, , 11:18 — REGNUM Более половины жителей Москвы (52%) считают карьеру предпринимателя престижной, противоположного мнения придерживается 31%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Больше всего москвичей привлекает в предпринимательской деятельности: независимость, работу на себя (57%), возможность заниматься любимым делом (48%), свободный график (39%) и высокий доход (28%).

Около трети опрошенных (31%) предполагают, что легко могут начать свой малый бизнес. Наличие необходимых знаний и опыта для создания малого видят у себя 41%. При этом страх потерпеть неудачу ощущают 44% граждан.

Опрос проведен 12−16 декабря 2019 года. Опрошены 1200 жителей Москвы старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России начала меняться структура малого бизнеса.

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