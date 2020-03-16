Грозный, , 11:18 — REGNUM Чечню и Астраханскую область свяжет прямое авиасообщение. Компания «ЮТэйр» намерена выполнять полеты из Грозного в Астрахань. Рейс будет сезонным. Его открытие запланировано на 9 апреля, а окончание — на 22 октября, сообщается на сайте аэропорта имени Б. Кустодиева.

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям на самолетах ATR 72 вместимостью 70 пассажиров. Полет займет около 1,2 часа. Стоимость билетов составит около 1700 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чечни также прорабатывают вопрос открытия авиасообщения с Сочи, Санкт-Петербургом, Новосибирском, Сургутом, Краснодаром.

Читайте также: Власти Чечни планируют открыть авиасообщение с шестью городами России