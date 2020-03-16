Москва, , 11:09 — REGNUM Санкционное противостояние России и европейских стран отразилось на обеих сторонах, однако в некоторых сферах Европа потеряла даже больше. Об этом заявил российский президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что по европейским же оценкам потери Европы и России из-за санкций оказались примерно равны. Однако в Европе произошли «даже более чувствительные вещи».

Так, снижение товарооборота с Россией привело к сокращению в Европе рабочих мест, тогда как Россия в этом плане ничего не потеряла. Текущая безработица в РФ — самая низкая в истории, добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что санкции негативно влияют на обе стороны, так как их наложение означает перекос всего мирового и европейского экономического пространства. Должна существовать естественная конкуренция, без внешних ограничений, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил также, что России «плевать на санкции», так как потери от них удалось компенсировать.

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