Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Решить проблему нехватки медицинских кадров в Ростове-на-Дону власти намерены путём предоставления служебного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Одно из решений по восполнению дефицита кадров в отрасли медицины заключается в целевом обучении в Ростовском госмедуниверситете. Также специалистам будет выделено по меньшей мере 25 служебных квартир. При этом специалистами первичного звена медучреждения будут укомплектованы на 95% лишь к 2024 году.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2019 года укомплектованность городских медучреждений врачами составляла 67,2%, а средними медицинскими работниками — 63,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область испытывает острый дефицит терапевтов и педиатров