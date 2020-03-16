Москва, , 10:59 — REGNUM Россия лишилась примерно $50 млрд из-за санкций, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент России в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал глава государства.

Немалые потери, связанные с ограничениями против РФ, действительно возникли, однако они заставили «включить мозги». Так, активно стало развиваться импортозамещение, произошла диверсификация экономики, выросли объёмы производства в сельском хозяйстве.

Россия вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы, стала обеспечивать себя молоком, мясом птицы, свининой. Однако развитие производства овощей и говядины требует дополнительных мер, признал президент.

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