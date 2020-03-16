Москва, , 10:15 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», но существенно снизил запрашиваемую неустойку — с 2,9 млрд рублей до 446,89 млн рублей. Встречный иск завода возвращён заявителю. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вместо запрошенных 2 930 248 442,81 рубля суд снизил размер взысканной неустойки до 446 895 642 рублей 49 копеек. В деле в качестве третьего лица участвовало ПАО «Звезда» из Санкт-Петербурга.

27 февраля 2020 года «Пелла» заявила встречный иск, но он был возвращён заявителю. Подробности встречного иска не сообщаются, но министерство ходатайствовало об оставлении его без рассмотрения.

Напомним, ранее по другому делу министерство взыскало с того же завода почти 45 млн рублей неустойки по контракту от 2016 года. Сумма иска вердиктом суда была снижена почти в десять раз — с 502 млн рублей.