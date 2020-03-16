Москва, , 10:02 — REGNUM В России каждый седьмой работодатель (14%) отказывал соискателю при поступлении на работу из-за наличия у него татуировок. У 79% работодателей не было подобных ситуаций, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Не одобряют татуировки 40% опрошенных. Относятся к ним положительно 29%. Чаще тату нравится женщинам, чем мужчинам — 34% против 24%.

Поддерживают инициативу о запрете татуировок на законодательном уровне 19% респондентов. Чаще всего за запрет татуировок выступают граждане старше 45 лет (24%).

Опрос проведён 25 февраля — 2 марта 2020 года в 79 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 500 менеджеров по персоналу и кадровых служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области житель Сальска оштрафован за нанесение татуировки в виде свастики и растения, содержащего наркотические средства, на лицо.

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