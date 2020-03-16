Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM Стоимость одного доллара США в некоторых обменных пунктах Казахстана выросла до 450 тенге по состоянию на 16 марта, сообщает сайт Kurs.kz.

Вместе с тем почти все обменные пункты Нур-Султана и Алма-Аты перестали продавать доллары в ожидании начала торгов на Казахстанской фондовой бирже. В Нур-Султане доллар США продавали за 450 тенге, в Алма-Ате — за 440 тенге.

Напомним, 13 марта премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что правительства России, Казахстана и Киргизии обсуждают переход на национальные валюты при взаимных расчетах из-за резкого роста курса доллара.

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