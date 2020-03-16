Москва, , 10:01 — REGNUM России не грозит нехватка продуктов питания, связанная с распространением коронавируса COVID-19, так как запасов в стране достаточно. Об этом сообщил 26 марта РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков.

Он отметил, что в России производство превосходит потребление при ограниченной платежеспособности населения. Поставщики ретейлинговых сетей не увеличивают заказы, повышенный запрос наблюдается только в некоторых случаях.

«Это свидетельствует о том, что спрос возрос, но не настолько сильно», — сказал Востриков.

Он добавил, что больше беспокойства вызывает увеличение курса доллара, так как себестоимость отечественных товаров отчасти завязана на цены на мировых биржах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге проинформировали о запасах продовольствия, которые стали накапливать отечественные торговые сети.

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