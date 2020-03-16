Сеул, , 09:51 — REGNUM В феврале 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $41,2 млрд, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

По их словам, экспорт страны продемонстрировал рост спустя пятнадцать месяцев спада.

Экспорт полупроводников вырос на 8,8%, автозапчастей — на 10,4%, устройств беспроводной связи — на 7%, судов — на 6,8%, однако экспорт нефтепродуктов, напротив, упал на 1,8%, автомобилей — на 15,4%, бытовой техники — на 18%.

Отмечается, экспорт полупроводников в Китай вырос на 12,3%, во Вьетнам — на 5,2%, в США — на 14,3%.

Общий экспорт в США увеличился на 9,8%, во Вьетнам — на 10,4%, на Ближний Восток — на 0,1%, однако экспорт в Китай сократился на 6,7%, в страны Европы — на 2,1%, в Японию — на 0,4%.

Импорт также вырос на 1,5%, до $37,2 млрд. Сальдо торгового баланса составило $4 млрд.

Импорт нефтепродуктов вырос на 49,2%, полупроводниковой памяти — на 16,9%, автомобилей — на 27,7%, однако импорт нефти сократился на 5,8%, одежды — на 10,7%.