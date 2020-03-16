Уфа, , 09:38 — REGNUM Величина прожиточного минимума в среднем за месяц четвертого квартала прошлого года установлена в Башкирии. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, согласно постановлению правительства республики, среднемесячная величина прожиточного минимума в четвертом квартале 2019 года в среднем за месяц составила 9222 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен размере 9816 рублей, для пенсионеров — 7530 рублей, и для детей — 9200 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пенсионеров Сахалина признали самыми богатыми на Дальнем Востоке