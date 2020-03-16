Магас, , 09:18 — REGNUM Шесть мест в десятке субъектов с самой высокой в России безработицей заняли регионы Северного Кавказа. По-прежнему антирекорды бьет Ингушетия, где уровень безработицы в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года превысил 26,3%. Субъект занимает уже не один год первое место в конце списка, составленного РИА Рейтинг на основании данных Росстата.

В остальных субъектах округа ситуация следующая: Северная Осетия — 13,6%, Чечня — 13,5%, Дагестан — 13,5%, Карачаево-Черкесия — 11,4%, Кабардино-Балкария — 11,2%. При этом позитивные тенденции отмечаются в трех республиках — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестане, где за отчетный период уровень безработицы снизился на 4,8%, 0,3% и 0,2% соответственно.

Островком благополучия на этом фоне выглядит Ставропольский край, где показатель безработицы составляет 4,6%, что полностью соответствует средним цифрам по стране. По сравнению с предыдущим годом уровень безработицы в крае повысился на 0,1%.

В целом же по стране, безработных стало меньше на 200 тыс. человек. Согласно рейтингу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число снизилось с 3,7 до 3,5 млн человек. лидерами в списке стали Москва и Санкт-Петербург, где уровень безработицы составляет 1,5%. При этом среднероссийский показатель составляет 4,6%.

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