Москва, , 09:30 — REGNUM Тарифы на сотовую связь в России неизбежно увеличатся в том случае, если от государства не последует компенсации за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Эксперты полагают, что подорожание услуг связи составит до 20%, пишет 16 марта «Коммерсантъ».

О подорожании предупредили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), составившие проект предложений по финансированию свободного доступа. В группу входят представители основных операторов связи. В проекте предложено два варианта: компенсация затрат путём налоговых льгот или вычетов либо введение специальных тарифов, предполагающих минимальный ежемесячный платёж. Обеспечить такой тариф предложено вновь через льготы по налогам либо пропорциональным повышением цен на стандартные тарифы.

В Минкомсвязи идею о компенсациях операторам не поддерживают, напоминает издание. Аналитики полагают, что затраты в конечном итоге переложат на абонентов, что в сочетании с потерями от падения курса рубля будет означать удорожание услуг на 15−20%.

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