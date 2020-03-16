Чита, , 08:53 — REGNUM Забайкальский край, перешедший недавно из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ, пока ещё не смог справиться с одной из главных экономических проблем региона — безработицей. Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замыкает десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76 из 85 возможных мест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уровень безработицы в Забайкальском крае составляет 9,2%, что всего на 0,8% меньше аналогичного периода 2018−2019 годов. На 100 вакантных рабочих мест там приходится 294 безработных, а среднее время поиска работы в третьем квартале 2010 года составляло 9 месяцев.

Напомним, в январе 2010 года министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова отмечала, что ранее уровень безработицы в регионе превышал 10%. Вместе с тем официально безработными признаны 17,9 тысячи забайкальцев.

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Согласно рейтингу российских регионов по уровню безработицы, подготовленному РИА «Новости», в восьми регионах уровень безработицы превышает 10%. К ним относятся Ингушетия (26,3%), Северная Осетия (13,6%), Чечня (13,5%), Дагестан (13,5%), Республика Алтай (12,9%), Тува (11,8%), Карачаево-Черкесия (11,4%) и Кабардино-Балкария (11,2%).

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