Пекин, , 08:45 — REGNUM Промышленное производство в Китае по итогам первых двух месяцев 2020 года сократилось на 13,5%. Об этом 16 марта сообщает издание Reuters со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Провал промышленного производства стал самым сильным за последние 30 лет. Инвестиции в основной капитал за отчетный период уменьшились на 24,5%, розничные продажи — на 20,5%. Это связано с тем, что потребители стараются избегать массового скопления людей.

Спад производства в обрабатывающей промышленности составил 15,7%, в добывающей отрасли — 6,5%. Рост наблюдается только в сфере добычи нефти и газа — на 2,1%, а также в производстве табачной продукции — на 6,9%.

Напомним, по итогам января-февраля 2019 года промышленное производство в Китае выросло на 5,7%.

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