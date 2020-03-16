Москва, , 08:40 — REGNUM Решение Федеральной резервной системы США о понижении ключевой процентной ставки сигнализирует всей мировой экономике о необходимости предотвратить мировую рецессию. Об этом глава Счётной палаты России Алексей Кудрин написал 16 марта в Twitter.

Он отметил, что ФРС США действует на опережение. Снижение ставки означает не только поддержку для экономики самих США.

«Задача предотвратить мировую рецессию», — написал Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФРС снизила процентную ставку на 100 базисных пунктов, до коридора 0−0,25%, на фоне распространения коронавируса нового типа. Экономика США вступила в сложный период, отмечалось в сообщении регулятора.

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