Магас, , 08:40 — REGNUM Аэропорт столицы Ингушетии в скором времени сможет принимать самолеты не только из Москвы, но еще ряда городов России. Так, в планах руководства аэропорта имени Героя России Суламбека Осканова запустить прямые регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самару, Тюмень, Астрахань, пишет ТАСС.

Кроме того, по словам генерального директора аэропорта Магомеда Цурова, жители Ингушетии смогут в летний период с комфортом добираться на отдых на черноморское побережье Кавказа. Планируется запустить сезонные рейсы в Сочи и Симферополь.

Кроме того, прорабатывается вопрос о создании в аэропорту «Магас» пункта пропуска через границу РФ для организации международных перелетов.

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