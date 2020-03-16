Иркутск, , 08:39 — REGNUM Иркутская область в рейтинге российских регионов по уровню безработицы занимает 66-е из 85 возможных мест. Судя по данным, представленным в исследовании РИА Новости, по итогам ноября 2019 — января 2020 года уровень безработицы в регионе составлял 7%, что всего на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2018—2019 годов.

При этом на 100 открытых вакансий в Иркутской области приходится 179 безработных, а среднее время поиска работы в третьем квартале 2019 года превысило семь месяцев (7,3 месяца).

Как уже сообщало ИА REGNUM, к августу 2019 году в Иркутской области насчитывалось 68,5 тыс. граждан, не имеющих никакой работы.

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Ещё сложнее найти работу на селе: как показывает рейтинг РИА Новости, из 1,1 миллиона безработных сельских жителей более 12 месяцев пытались трудоустроиться 29,2%.

Лидерами же рейтинга стали Москва (1,5%), Санкт-Петербург (1,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (2,3%) и Московская область (2,6%).

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