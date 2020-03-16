Барнаул, , 08:27 — REGNUM Алтайский край, где доля сельского населения составляет почти 50%, оказался на 58 из 85 возможных мест рейтинга российских регионов по уровню безработицы ноября 2019 — января 2020 года. Судя по данным исследования РИА «Новости», за этот период уровень безработицы в регионе составил 5,5%, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2018—2019 годов. При этом на 100 открытых вакансий приходится 371 безработный. А среднее время поиска работы в третьем квартале 2019 года составило почти шесть месяцев (5,9).

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно новому рейтингу российских регионов по уровню безработицы, тяжелее всего найти работу жителям Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Чечни — в этих северокавказских республиках уровень безработицы превышает 10%. Алтайский край в списке занимает58 место.

За III квартал 2019 года численность рабочей силы в Алтайском крае составляла 1146,6 тыс. человек (или 49,0% от численности населения). Из общего числа работающих 1089,3 тыс. человек были заняты в экономике и 57,3 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.

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