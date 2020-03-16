Оренбург, , 08:27 — REGNUM Администрация Оренбурга провела аукцион на оказание услуги по оформлению флагами города к празднованию Дня Победы. Начальная (максимальная) цена лота составляла 2 539 519 рублей, но в результате торгов сбита до 2 425 240,60 рубля. Информация опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Источником финансирования является муниципальный бюджет. Согласно техзаданию, победитель аукционы обязан изготовить и смонтировать 521 флаг в соответствии с адресной программой. Из 521 флага 69 флага должны появиться на стационарных флагштоках, а 452 флага — на съемных (мобильных) флагштоках, принадлежащих исполнителю.

Перед монтажом необходимо помыть и покрасить стационарные флагштоки, также проверить наличие и работоспособность подъемных механизмов с тросами, в случае отсутствия оборудовать флагштоки этими комплектующими.

Город оформят к празднику флагами до 10 апреля, а с 12 по 25 мая флаги демонтируют.