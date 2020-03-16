Ульяновск, , 08:25 — REGNUM Депутаты комитета Законодательного собрания Ульяновской области признали ненадлежащим отчёт регионального министерства цифровой экономики и конкуренции за 2019 год. Вопросы, в частности, вызвали у парламентариев особенности тарифной политики, сообщается на сайте областного парламента.

Отмечается, что при обсуждении итогов народные избранники акцентировали внимание на тарифной и ценовой политике министерства, сочтя результаты «гораздо менее убедительными, чем усилия ведомства по поддержке предпринимательства». Так, для членов профильного комитета остались «не до конца понятными» принципы формирования и различия в величине тарифов на сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов: в зависимости от зоны работы регионального оператора плата составляет от 83,91 до 99,8 рублей.

Из-за «многочисленных вопросов» обсуждение данного вопроса будет продолжено. На площадке парламента в ближайшее время рассмотрят работу регионального оператора пятой зоны. Кроме того, недостаточно прозрачным депутаты считают также расчёт тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен на 10 лет. В Ульяновской области действуют пять операторов, тарифы на сбор и вывоз мусор разнятся.

Напомним, в первой зоне деятельности регионального оператора плата за вывоз ТКО составляет 99,8 рублей, во второй зоне — 83,91 рублей, третьей — 97,35 рублей, четвёртой — 85,1 рублей. Для сравнения, в соседней Чувашии во втором полугодии плата за аналогичные услуги составляет для городского и сельского населения соответственно 76,29 рублей и 57,46 рубля.

По данным министерства природы Ульяновской области, 48% собранных отходов сортируются на комплексах региональных операторов.